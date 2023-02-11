Погода в Узбекистане на 12 февраля

Погода в Узбекистане на 12 февраля11.02.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
12-13 февраля по горным районам лавиноопасно
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 3-5° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла. По Хорезмской области ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла. По Сурхандарьинской области ночью 3° мороза-2° тепла, днем 4-9° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.
УЗИНФОРМ