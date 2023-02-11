



Глава МИД Узбекистана провел встречи с руководителями структур ООН



ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречи с главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане Муниром Мамедзаде и постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Узбекистане Матильдой Димовска. В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и рассмотрены возможности реализации новых совместных проектов по приоритетным направлениям взаимодействия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи