Ташкент посетила делегация Германии

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в МИД Узбекистана был проведен 18-й раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Германии, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация МИД ФРГ во главе с уполномоченным Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиасом Люттенбергом.

Повестка дня переговоров включала рассмотрение вопросов дальнейшего развития узбекско-германского сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций и технологий, банков и финансов, образования и здравоохранения.

В тот же день делегация провела встречу со специальным представителем Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллой Иргашевым, в ходе которой был проведен обмен мнениями по ситуации в Афганистане, взаимодействию по урегулированию ситуации в этой стране.

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