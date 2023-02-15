



Погода в Узбекистане на 16 февраля



ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 февраля, погода по прогнозам синоптиков:

15-18 февраля по предгорным и горным районам республики возможно прохождение селе-паводковых явлений. 15-20 февраля по горным районам лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла. По Хорезмской области ночью 3° мороза-2° тепла, днем 4-9° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла. По Сурхандарьинской области ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

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