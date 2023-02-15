Погода в Узбекистане на 16 февраля

Погода в Узбекистане на 16 февраля15.02.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
15-18 февраля по предгорным и горным районам республики возможно прохождение селе-паводковых явлений.
15-20 февраля по горным районам лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла. По Хорезмской области ночью 3° мороза-2° тепла, днем 4-9° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла. По Сурхандарьинской области ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.
УЗИНФОРМ