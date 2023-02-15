Ташкент посетила делегация МИД ФРГ

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. 14 февраля в ведомстве внешней политики Узбекистана был проведен 18-й раунд политических консультаций между МИД Узбекистана и Германии, для участия в которых в Ташкент прибыла с визитом делегация во главе с уполномоченным Министерства иностранных дел Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиасом Люттенбергом.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, технологий, здравоохранения, углубления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

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