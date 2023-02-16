



Соболезнования народу Таджикистана



ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Беседа была организована, чтобы выразить глубокие соболезнования народу дружественной страны по случаю гибели множества людей в результате разрушительного схода снежных лавин на юго-востоке страны. Также был рассмотрен ход достигнутых ранее межгосударственных договоренностей в сферах торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, предупреждения и борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи