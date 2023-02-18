



Главы МИД Узбекистана и Таджикистана провели переговоры



ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 17 февраля исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сирожиддином Мухриддином. В ходе беседы глава МИД Узбекистана выразил коллеге соболезнования по случаю гибели множества людей в результате разрушительного схода снежных лавин на юго-востоке страны.

Также был рассмотрен ход достигнутых ранее межгосударственных договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи