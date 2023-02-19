Глава МИД Узбекистана посетил Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. 18 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов посетил Турецкую Республику.

Визит был предпринят по поручению главы государства Шавката Мирзиёева с целью ознакомления с ходом работ по оказанию содействия Турции в восстановлении после разрушительного землетрясения.

В рамках визита глава МИД провел встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, посетил поселок Овакент, ознакомился с деятельностью развернутого Узбекистаном мобильного госпиталя и работой поисково-спасительной группы МЧС.

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