Глава МИД Узбекистана посетил Турцию

Глава МИД Узбекистана посетил Турцию19.02.2023 09:51
НОВОСТИ В МИРЕ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. 18 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов посетил Турецкую Республику.
Визит был предпринят по поручению главы государства Шавката Мирзиёева с целью ознакомления с ходом работ по оказанию содействия Турции в восстановлении после разрушительного землетрясения.
В рамках визита глава МИД провел встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, посетил поселок Овакент, ознакомился с деятельностью развернутого Узбекистаном мобильного госпиталя и работой поисково-спасительной группы МЧС.
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