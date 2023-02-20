



Глава Узбекистана отправился с официальным визитом в Египет



НОВОСТИ В МИРЕ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным официальным визитом в Арабскую Республику Египет. Целью поездки является проведение переговоров ны высшем уровне с Президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси. По прибытии в Каир глава Узбекистана посетил Каирский Ниломер, возложил цветы к памятнику Ахмаду Фергани и ознакомился с экспозицией Национального музея египетской цивилизации. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи