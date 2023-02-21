



Погода в Узбекистане на 22 февраля



ТАШКЕНТ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 февраля, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 13-18° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

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