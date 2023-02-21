Правительственная делегация Узбекистана пребывает в Египте

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. С 16 февраля правительственная делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым пребывает с визитом в Арабской Республике Египет.

Поездка предпринята в преддверии официального визита в Каир Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которая проходит 20-21 февраля.

В рамках программы пребывания делегация Узбекистана провела переговоры с руководством ведущих египетских компаний, таких как Elsewedy Electric, Fresh, Orascom Construction, Al Rowad и ARC Shoes, Lotus Garment Group, Pharco Pharmaceutical, ElAraby Group, Orascom Investment Holding, Poliserve, ACDIMA, Cottonil и других, с которыми были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сферах текстильной индустрии, фармацевтики, энергетики, электротехники, кожевенно-обувной промышленности, производства строительных материалов, дорожной инфраструктуры, производства бытовой техники, геологии, туризма и сельского хозяйства, химической, пищевой промышленности.

Результаты проведенных переговоров были закреплены в ход состоявшегося 19 февраля в Каире узбекско-египетского бизнес-форума, по итогам которого был подписан пакет документов о сотрудничестве, включая инвестиционные соглашения и торговые контракты, также предусматривающие создание узбекских текстильных предприятий в г. Порт-Саиде для последующего экспорта в страны Африки и Ближнего Востока.

Кроме того, правительственная делегация Узбекистана провела ряд встреч с руководителями ключевых министерств и ведомств Египта, в том числе с министром торговли и промышленности Ахмедом Салехом, министром международного сотрудничества Ранией аль-Машат, председателем авиакомпании Air Cairo Хусейном Шерифом, Генеральным директором Агентства по инвестициям и свободным экономическим зонам Египта Хоссамом Хейбой.

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