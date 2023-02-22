



Погода в Узбекистане на 23 февраля



ТАШКЕНТ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 февраля, погода по прогнозам синоптиков:

22-28 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8о тепла, днем 20-22о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла. По Хорезмской области ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 19-24° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7°тепла, днем 15-20° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.

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