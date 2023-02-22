Подведены итоги визита главы Узбекистана в Каир

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневный официальный визит в Арабскую Республику Египет.

Программа второго дня визита включала переговоры на высшем уровне с Президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси, которые прошли в узком и расширенном форматах с участием представителей официальных кругов обеих стран и были посвящены вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, инвестиций, транспорта и логистики, «зеленой» энергетики, текстильной индустрии, электротехники, фармацевтики и других.

По итогам встречи в верхах было принято Совместное заявление глав двух государств, также подписан ряд двусторонних документов, предусматривающих развитие взаимодействия между министерствами иностранных дел, а также министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и главным управлением по инвестициям Египта, сотрудничества в области карантина и защиты растений, организации общественного здравоохранения, привлечения инвестиций и укрепления двусторонних инвестиционных отношений, технического регулирования, обмена опытом по вопросам развития.

Также подписаны меморандумы о взаимопонимании между Центром исламской цивилизации Узбекистана и Институтом востоковедения Узбекистана имени Абу Райхана Беруни с Национальной библиотекой и архивом Египта.

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