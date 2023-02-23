



Проведена беседа глав МИД Узбекистана и ОАЭ



ТАШКЕНТ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. 22 февраля исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль-Нахаяном. Беседа была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития диалога двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах, графика и повестки запланированных на текущий год совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи