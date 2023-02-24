Ташкент посетила делегация Азербайджана

ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 23 февраля в Ташкент прибыла с визитом делегация официальных и деловых кругов Азербайджана во главе с министром экономики Азербайджана, сопредседателем двусторонней межправительственной комиссии Микаилом Джаббаровым.

Делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, провела встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым, приняла участие в состоявшихся сегодня узбекско-азербайджанском межрегиональном форуме и встрече Делового совета двух стран.

В ходе проведенных встреч и мероприятий были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах автомобилестроения, механического и электрического оборудования, текстильной отрасли, шелководства, ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, производства стройматериалов и ювелирных изделий, сельского хозяйства и пищевой промышленности, фармацевтики, кожевенной и обувной продукции и других.

Был подписан ряд важных документов об установлении побратимских связей между городами Бухара и Ленкорань, Хива и Шуша, Коканд и Шеки, Самарканд и Гянджа, «Дорожная карта» по сотрудничеству между Ташкентом и Баку, соглашение о создании совместного инвестиционного фонда с уставным капиталом в размере 500 млн долларов, еще 11 торгово-экономических документов в приоритетных отраслях регионального развития обеих стран.

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