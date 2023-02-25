



Погода в Узбекистане на 26 февраля



ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 февраля, погода по прогнозам синоптиков:

25-26 февраля на всю территорию республики осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы с Европейской территории России.

25 февраля по территории республики пройдут осадки (дождь, снег), в предгорных и горных районах местами сильные.

25 февраля местами по республике возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

25-26 февраля ожидается непродолжительное понижение температуры ночью до 0-5 мороза, по северу республики до 5-10 мороза, днем до 0-5 градусов тепла.

25-28 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 8-10° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, днем 3-8° тепла. По Хорезмской области ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 9-14° тепла. По Сурхандарьинской области ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.

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