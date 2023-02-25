Узбекистан посетила делегация Пакистана

ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24 февраля в Узбекистан прибыла с визитом делегация Исламской Республики Пакистан во главе с министром финансов Исхаком Даром.

В рамках пребывания в Ташкенте делегация провела встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым и приняла участие в 8-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Узбекистаном и Пакистаном.

В ходе прошедших мероприятий были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, бизнеса, промышленности, транспорта и связи, туризма, фармацевтики, легкой промышленности, производства строительных материалов, сельского хозяйства, науки и техники, банков и финансов.

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