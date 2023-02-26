



Погода в Узбекистане на 27 февраля



ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 февраля, погода по прогнозам синоптиков:



26-28 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 11-13° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 8-13° тепла. По Хорезмской области ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.

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