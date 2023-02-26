В Восточном военном округе проходят тактические учения

ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. На текущей неделе в Восточном военном округе Узбекистана проходят плановые боевые тактические учебные занятия.

Как сообщает Минобороны Узбекистана, в очередной день данных занятий личный состав был размещен на полигонах «Фергана» и «Шорсу», а также военная техника и учебные точки были замаскированы. В соответствии с замыслом учебных занятий также были проведены работы по маскировке командного пункта управления, медицинского пункта, полевой кухни и наблюдательных постов, а также установлены средства связи.

– Тактика, разработанная на основе современного плана ведения боевых действий, закаляет военнослужащих, призывает их повышению своего профессионального мастерства, – говорит майор Ахаджон Хусенов. – Морально-психологическое состояние наших военнослужащих на высоком уровне. Личный состав показал сплоченность и отличное взаимодействие на поле боя, а также совершенствовал свое профессиональное мастерство в условиях, приближенных к реальным боевым действиям.

Учебные занятия проводятся под наблюдением ответственных офицеров Министерства обороны под руководством командующего войсками округа.

Подобные плановые тактические учебные занятия проводятся в Андижанском гарнизоне, а также на полигоне «Кайрокли» в Сохском гарнизоне Восточного военного округа.

Согласно замыслу данных занятий перед подразделениями поставлена ​​задача по выявлению и уничтожению условного противника с применением боевой техники, группового и личного оружия. Военнослужащие отлично справились с поставленной задачей и с высокой точностью уничтожили поставленные цели.

Каждое действие военнослужащих наблюдалось и анализировалось ответственными офицерами.

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