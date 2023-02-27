



Погода в Узбекистане на 28 февраля



ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 февраля, погода по прогнозам синоптиков:



28 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 14-16° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 10-15° тепла. По Хорезмской области 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 15-20° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/c. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

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