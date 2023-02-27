Поздравления Президенту Турции

ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 26 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе беседы глава государства поздравил коллегу с днем рождения (главе Турции исполнилось 69 лет), пожелал ему здоровья и больших успехов, а также мира и процветания братскому турецкому народу.

В ходе беседы также были обсуждены актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества, рассмотрен график предстоящих встреч. Кроме того, глава Турции поблагодарил за помощь, оказанную Узбекистаном в преодолении последствий недавнего разрушительного землетясения в стране.

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