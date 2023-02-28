Погода в Узбекистане на 1 марта

Погода в Узбекистане на 1 марта28.02.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 марта, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 16-18° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 15-20° тепла. По Хорезмской области ночью 0-5° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.
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в горных районах Республики:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/c. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла.
УЗИНФОРМ