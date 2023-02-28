В Узбекистан прибыл новый посол Литвы

ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики (с резиденцией в Астане, Казахстан) Гинтаутасом Васюлисом.

В ходе встречи посол вручил копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов узбекско-литовской повестки дня.

До Гинтаутаса Васюлиса послом Литвы в Узбекистане являлся Эйтвидас Баярунас.

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