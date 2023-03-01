



Глава МИД Узбекистана посетил Казахстан



НОВОСТИ В МИРЕ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 февраля исполняющий обязанности руководителя ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиёр Саидов посетил Республику Казахстан. Поездка была предпринята с целью участия в прошедшей в Астане очередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате «С5+1», повестка дня которой была посвящена вопросам дальнейшего развития сотрудничества в сферах политики, обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом, экономики и торговли, энергетики, транспорта, экологии и безопасности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи