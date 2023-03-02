



Ташкент посетил глава Госдепартамента США



ТАШКЕНТ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. 1 марта Ташкент посетила с рабочим визитом делегация США во главе с Государственным секретарем Энтони Блинкеном. В рамках визита делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и исполняющим обязанности главы МИД Бахтиёром Саидовым. В ходе проведенных переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, «зеленой энергетики» и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи