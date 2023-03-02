



Министр развития спорта встретился с Генсеком Международной ассоциации Кураш



ТАШКЕНТ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 октября текущего года Министр развития спорта Республики Узбекистан Адхам Икрамов провел встречу с Генеральным секретарем и техническим директором Международной ассоциации кураша г-н Мохаммад Реза Нассири Неджадом. На встрече были обсуждены вопросы развития и выведение кураша на мировой уровень.



Входе беседы Генеральный секретарь Международной ассоциации кураша отметил, что в ноябре месяце текущего года в г.Пуна (Индия) состоится чемпионат мира по курашу среди взрослых и очередной Конгресс Международной ассоциации кураша.



Г-н Мохаммад Реза Нассири Неджад пригласил Министра Адхам Икрамова на данное мероприятие в качестве почетного гостя.



По итогам встречи стороны договорились на постоянной основе сотрудничать во благо развития кураша. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи