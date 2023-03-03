В Шымкенте прошла встреча президентов Республики Казахстан и Республики Узбекистан

В Шымкенте прошла встреча президентов Республики Казахстан и Республики Узбекистан03.03.2023 16:53
НОВОСТИ В МИРЕ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Шымкенте.
Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения взаимовыгодного сотрудничества.
Особое внимание было уделено вопросам ускорения проектов кооперации в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне.
Главы государств заслушали отчеты заместителей Премьер-министров двух стран, сопредседателей специальных рабочих групп о ходе исполнения подписанных соглашений и принятых решений.
Президенты дали конкретные поручения по углублению практического взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.
Подчеркнута важность активизации культурно-гуманитарных обменов.
Рассмотрены также актуальные вопросы региональной повестки, график предстоящих мероприятий.
Встреча прошла в традиционно открытой, теплой и дружеской атмосфере.
УЗИНФОРМ