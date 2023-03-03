



В Шымкенте прошла встреча президентов Республики Казахстан и Республики Узбекистан



НОВОСТИ В МИРЕ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Шымкенте.



Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения взаимовыгодного сотрудничества.



Особое внимание было уделено вопросам ускорения проектов кооперации в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне.



Главы государств заслушали отчеты заместителей Премьер-министров двух стран, сопредседателей специальных рабочих групп о ходе исполнения подписанных соглашений и принятых решений.



Президенты дали конкретные поручения по углублению практического взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.



Подчеркнута важность активизации культурно-гуманитарных обменов.



Рассмотрены также актуальные вопросы региональной повестки, график предстоящих мероприятий.



Встреча прошла в традиционно открытой, теплой и дружеской атмосфере. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи