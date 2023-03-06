Погода в Узбекистане на 7 марта

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 марта, погода по прогнозам синоптиков:

6-10 марта текущего года по территории Узбекистана временами пройдут дожди, в высокогорьях осадки (дождь, снег), по предгорным и горным районам 6 и 8-10 марта местами сильные.

6-9 марта местами по республике возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, 7 марта по Республике Каракалпакстан, Навоийской, Кашкадарьинской Джизакской областям возможны порывы до 22-25 м/с.

В связи с ожидаемыми дождями 6 и 8-10 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

6-10 марта по горным районам республики лавиноопасно.

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° тепла, днем 25-27° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, по Навоийской области возможны порывы до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14° тепла, днем 24-29° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, по Джизакской области возможны порывы до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14° тепла, днем 23-28° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14° тепла, днем 23-28° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, по Кашкадарьинской области возможны порывы до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 19-24° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дожди, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17° тепла.



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