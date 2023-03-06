



Состоялся финальный этап соревнований по мини-футболу среди ветеранов



ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Состоялись финальные матчи по мини-футболу среди ветеранов на Кубок председателя объединения «ВЕТЕРАН», посвященные 30-летию образования Объединения воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана и 34-летию вывода ограниченного контингента войск с территории Афганистана, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.



Данные соревнования были организованы Объединением воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана «ВЕТЕРАН» совместно с Министерством молодежной политики и спорта, Фондом поддержки социальной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний», Ассоциацией футбола Узбекистана (Совет ветеранов АФУ), Центральным советом ветеранов Министерства обороны и университетом Альфраганус.



В соревнованиях приняли участие представители партнерских организаций и министерств, наставники и ветераны, являющиеся гордостью Вооруженных Сил и узбекского футбола.



Церемония открытия финальных соревнований началась в праздничном настроении и самое главное, со встречи воинов-ветеранов и боевых товарищей.



В финальных матчах приняли участие команды воинов-ветеранов из Ферганской, Хорезмской, Джизакской областей и города Ташкента.



По итогам увлекательных и напряженных состязаний победителем соревнований стала команда Ферганской области, 2-ое место заняла команда Джизакской области и 3-е место досталось команде города Ташкента.



В заключительной части мероприятия председатель Объединения воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана «ВЕТЕРАН» Талъат Муродов наградил группу организаторов соревнований за активное участие в проведении спортивных соревнований среди ветеранов и воспитании молодежи в духе преданности и любви к Родине. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи