



Бахтиёр Саидов принял Посла Бангладеш



ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 6 марта глава МИД Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Народной Республики Бангладеш в нашей стране Мухаммада Джахангира Алама. В ходе переговоров рассмотрены вопросы эффективного использования потенциала сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в области туризма. Стороны обратили особое внимание на необходимость реализации большого потенциала в двусторонних отношениях между нашими странами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи