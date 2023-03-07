Бахтиёр Саидов принял Посла Бангладеш

Бахтиёр Саидов принял Посла Бангладеш07.03.2023 09:36
ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 6 марта глава МИД Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Народной Республики Бангладеш в нашей стране Мухаммада Джахангира Алама.
В ходе переговоров рассмотрены вопросы эффективного использования потенциала сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в области туризма. Стороны обратили особое внимание на необходимость реализации большого потенциала в двусторонних отношениях между нашими странами.
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