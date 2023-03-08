



Погода в Узбекистане на 9 марта



ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 марта, погода по прогнозам синоптиков: 8-10 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. 8-10 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня возможен дождь, гроза. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 17-19° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен дождь, гроза. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен дождь, гроза. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен дождь, гроза. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 19-24° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла.

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