



Глава Узбекистана поздравил женщин с 8 марта



ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к женщинам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Международного женского дня. В обращении говорится: "Дорогие матери!



Уважаемые сестры!



Милые дочери!



Искренне, от всей души поздравляю вас и в вашем лице всех женщин Узбекистана с 8 Марта. Выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.



Мы всегда ждем этот замечательный праздник с нетерпением и встречаем его с большой радостью и волнением. Ведь он знаменует собой начало весны – поры обновления и пробуждения природы. Что особенно важно, он дает нам возможность вновь выразить вам нашу искреннюю любовь и признательность, идущие от самого сердца.



Сегодня каждый из нас с чувством глубокой благодарности говорит вдохновенные слова милым женщинам, являющимся величайшим творением Всевышнего, – нашим заботливым матерям, дорогим сестрам, милым дочерям.



Вы для нас прежде всего – воплощение самоотверженности. Мы считаем себя в неоплатном долгу перед вами, вашей добротой и преданностью, любовью и глубокой мудростью.



В строительстве Нового Узбекистана, воспитании молодого поколения – созидателей Третьего Ренессанса мы опираемся прежде всего на вас, ваши замечательные качества.



Дорогие сестры!



Мы, безусловно, высоко ценим ваш огромный вклад, который вместе с нашим народом вы вносите в построение свободной, благополучной, демократической, открытой миру страны.



Позвольте привести лишь несколько цифр.



В настоящее время в республике женщины составляют 77 процентов занятых в сфере здравоохранения, образования – 74 процента, экономики и промышленности – 46 процентов.



Если в 2017 году в сфере управления работали 27 процентов женщин, то в настоящее время этот показатель достиг 33 процентов, в рядах политических партий их количество выросло с 40 до 47 процентов, в предпринимательстве – с 21 до 37 процентов.



Около 2 тысяч образованных, инициативных, активных женщин трудятся на руководящих должностях в государственных и общественных организациях. Женщины составляют 33 процента депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, 25 процентов членов Сената и депутатов местных Кенгашей.



За большие заслуги перед Родиной и народом 17 женщин удостоены высшей государственной награды – звания Героя Узбекистана. Среди женщин страны есть 5 академиков, более 700 докторов наук и около 3 тысяч кандидатов наук только в высших образовательных учреждениях, многие женщины удостоены почетных званий – Народного поэта, Народной артистки, Народного учителя Узбекистана и других.



Такие наши самоотверженные женщины поистине являются золотым фондом Нового Узбекистана.



Уважаемые участники торжества!



В нашей стране уделяется приоритетное внимание улучшению условий жизни и труда женщин, решению их социальных проблем.



В этих целях в прошлом году были трудоустроены более 872 тысяч женщин. Свыше 233 тысячам женщин выделены кредиты в целом на 4 триллиона 700 миллиардов сумов. Более 252 тысяч обучились востребованным на рынке труда профессиям и навыкам предпринимательства.



Как известно, мы реализуем масштабные программы, направленные на решение жилищных проблем, которые многие годы волнуют наших людей, особенно женщин.



Если в 2017 году в стране мы построили 191 многоэтажный дом почти на 8 тысяч квартир, то в прошлом году, обратите внимание, было возведено 1 433 дома на 56 тысяч квартир. А в нынешнем году будет сдано 90 тысяч квартир.



В прошлом году улучшены жилищные условия около 14 тысяч женщин, почти 7 тысячам нуждающихся женщин возмещены расходы на аренду жилья.



Благодаря такой благородной работе многие семьи смогли справить новоселье, кардинально изменились уровень и качество жизни людей, тысячи женщин ощутили это на собственном примере, повысилась их уверенность в завтрашнем дне, и для нас это – самый важный результат.



Также в последние годы осуществлена весомая работа в рамках системы на основе «Женской тетради». О ее масштабах свидетельствует то, что за короткий срок практическая помощь была оказана около 642 тысячам женщин.



В целях охраны здоровья, материнства и детства, улучшения генофонда нации в прошлом году прошли медицинский осмотр 9 миллионов женщин. Из них более 3 миллионов получили амбулаторное лечение, 347 тысяч – стационарное.



Особое внимание в стране уделяется качеству образования и воспитания девушек. Наш выдающийся просветитель Абдурауф Фитрат говорил: «Бесценна заслуга матерей в воспитании всего человечества».



Действительно, когда девушка учится, получает высшее образование, овладевает современной профессией, то атмосфера в ее семье становится совершенно иной. Поэтому мы приняли важную программу по поддержке женского образования.



Для сравнения приведу некоторые факты.



Если шесть лет назад в вузах обучались 110 тысяч девушек, то в настоящее время данный показатель вырос почти в 5 раз и составляет 500 тысяч. Благодаря этому доля девушек среди студентов достигла 50 процентов, такого в нашей истории еще не было.



В соответствии с новым порядком более 10 тысячам девушек, поступивших в магистратуру, государство оплатило контракты на обучение – в общей сложности свыше 68 миллиардов сумов. Более 65 тысячам студенток выделены беспроцентные образовательные кредиты почти на 727 миллиардов сумов.



Около 2 тысяч девушек из нуждающихся семей, а также свыше 500 женщин, имеющих пятилетний трудовой стаж по специальности, поступили в вузы на основе отдельной квоты.



Безусловно, такая работа, осуществляемая нами несмотря на продолжающийся в мире глубокий экономический кризис, принесет свои плоды, и как бы ни было сложно, мы находим для этого необходимые средства и возможности.



Уверен, что девушки, которые сегодня обучаются в высших учебных заведениях, завтра станут политическими и общественными деятелями, видными представителями науки, культуры и искусства, спорта.



Дорогие женщины!



Отрадно, что в последние годы голос женщин Узбекистана все чаще звучит с международных трибун. Как вы знаете, они активно участвуют в деятельности региональных и международных структур, в авторитетных форумах и конференциях. Здесь необходимо подчеркнуть, что по инициативе нашей страны в

2020 году был учрежден Диалог женщин-лидеров стран Центральной Азии. В прошлом году в Ташкенте состоялся Женский форум Шанхайской организации сотрудничества.



Все это создает возможности для продвижения новых инициатив по обсуждению и решению проблем женщин на региональном и международном уровнях.



Пользуясь случаем, мы также искренне приветствуем уважаемых женщин – послов зарубежных государств и представителей международных организаций, которые принимают участие в сегодняшнем торжестве и поддерживают наши усилия, направленные на заботу о женщинах. Мы желаем мира и процветания их странам и народам.



Дорогие соотечественники!



Хочу особо подчеркнуть – какие бы законы и решения мы ни принимали в Узбекистане, какие бы ни осуществляли реформы, я как глава государства в первую очередь думаю о вас, наших добрых матерях, заботливых сестрах, о волнующих вас вопросах.



Служение во имя того, чтобы вы жили в кругу своей семьи в мире и благополучии, были здоровыми и счастливыми, активно участвовали в общественной жизни – я считаю своим важнейшим долгом и задачей.



Ведь если наши уважаемые матери, женщины – опора семьи и общества, будут довольны своей жизнью, то и весь наш народ будет доволен, и Всевышний благословит нас.



Как вы знаете, в настоящее время республиканская женская организация осуществляет свою деятельность в новом качестве Комитета семьи и женщин.



Расширен круг полномочий и деятельности Комитета, к работе в нем привлечены новые высококвалифицированные кадры. Так, с целью содействия решению проблем женщин впервые в нашей истории на низовом уровне – в более 9 400 махаллях – введена должность женского активиста.



Надеемся, все это будет способствовать тому, что Комитет станет настоящим помощником женщин Узбекистана.



Уважаемые друзья!



Как известно, по доброй традиции в канун этого замечательного праздника мы награждаем Государственной премией имени Зульфии наших одаренных девушек, достигших первых важных успехов в разных сферах и ставших примером для своих сверстниц.



Сегодня мы вручаем эти премии еще 28 нашим талантливым девушкам, признанным достойными последовательницами Зульфии-ханум.



От всего сердца поздравляю вас, мои дорогие, с первой победой в вашей жизни, желаю всем вам новых успехов.



В этот радостный день большая группа наших уважаемых женщин, достигших высоких результатов в своих сферах деятельности, активно участвующих в жизни государства и общества, вносящих достойный вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма, удостоена орденов и медалей.



Пользуясь случаем, от всего сердца поздравляю всех вас.



Дорогие соотечественники!



Сегодня, в чрезвычайно сложное время мы ставим перед собой важные, масштабные задачи. Безусловно, выполнить их будет непросто.



Но я убежден: вместе с нашим мужественным и благородным народом, уважаемыми матерями, дорогими сестрами, придающими нам сил и энергии, мы обязательно достигнем намеченных высоких целей на этом славном пути.



Все вместе мы построим Новый Узбекистан!



Желаю вам, всем женщинам страны здоровья, счастья и благополучия вашим семьям.



С праздником, дорогие мои!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи