Погода в Узбекистане на 10 марта

Погода в Узбекистане на 10 марта09.03.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 марта, погода по прогнозам синоптиков:
9-10 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
9-10 марта по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 24-26° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 25-30° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 23-28° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 23-28° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.
УЗИНФОРМ