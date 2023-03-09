



В Ташкенте проведена встреча глав МИД Узбекистана и Монголии



ТАШКЕНТ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. 8 марта руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с пребывающей с визитом в стране во главе представительной делегации министром иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг. В ход переговоров стороны рассмотрели ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленной кооперации и сельского хозяйства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи