



Погода в Узбекистане на 11 марта



ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 марта, погода по прогнозам синоптиков: 10-12 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. 10 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 11-13° тепла, днем 24-26° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков, лишь по Хорезмской области ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла. По Сурхандарьинской области ночью 10-15° тепла, днем 24-29° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Местами возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный с переходом на западный -12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи