Погода в Узбекистане на 11 марта

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 11 марта10.03.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 марта, погода по прогнозам синоптиков:
10-12 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
10 марта по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, к вечеру дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 11-13° тепла, днем 24-26° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков, лишь по Хорезмской области ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла. По Сурхандарьинской области ночью 10-15° тепла, днем 24-29° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Местами возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный с переходом на западный -12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.
УЗИНФОРМ