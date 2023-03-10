Ташкент посетила делегация Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. 9 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

В ходе аудиенции стороны рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ВБ в сферах энергетики, «зеленой» экономики, инвестиций, здравоохранения, бизнеса, сельского и водного хозяйства, модернизации сельской инфраструктуры и других.

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