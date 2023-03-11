



Поздравления главе Китая



ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. 10 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. В нем содержались поздравления по случаю переизбрания Си Цзиньпина на высший государственный пост, пожелания крепкого здоровья и семейного счастья, больших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая – мира и спокойствия, долговечного процветания и благополучия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи