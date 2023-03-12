



Проведен разговор глав Узбекистана и ОАЭ



ТАШКЕНТ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. 11 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном. В ходе переговоров глава Узбекистана поздравил шейха с днем рождения (Президенту ОАЭ исполнилось 62 года), а также стороны обсудили ключевые вопросы диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности, инвестиций, инноваций и высоких технологий, «зеленой» энергетики, сельского хозяйства, логистики и транспорта. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи