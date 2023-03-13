Глава МИД Узбекистана посетил Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 12 марта делегация Узбекистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Бахтиёром Саидовым завершила двухдневный визит в Исламскую Республику Иран.

Программа поездки включала проведение встреч и переговоров с Президентом Исламской Республики Иран Иброхимом Раиси, министром иностранных дел Хусейном Абдуллахияном, министром дорог и городского развития Мехрдадом Базрпошем, министром промышленности, рудников и торговли Ирана, сопредседателем узбекско-иранской межправительственной комиссии Резой Фатеми-Амином и другими официальными лицами, а также Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири. Также в Тегеране был проведен двусторонний бизнес-форум.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и логистики, фармацевтики, производства медицинского оборудования и строительных материалов, химической и текстильной промышленности, сельского хозяйства и т.д.

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