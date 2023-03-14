В Ташкент прибыл новый посол Пакистана

ТАШКЕНТ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. 13 марта исполняющий обязанности руководителя внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Ахмедом Фаруком, прибывшим в Ташкент для вступления в должность.

В ходе встречи посол вручил копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере транспорта и связи.

С октября 2020 года по февраль текущего послом Пакистана в Узбекистане являлся Сайид Али Асад Гилани.

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