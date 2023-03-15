В Узбекистан прибыл новый посол Нидерландов

ТАШКЕНТ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. 14 марта исполняющий обязанности руководителя внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов (с резиденцией в Астане, Турция) Андре Карстенсом.

В ходе встречи посол вручил главе МИД копии своих верительных грамот, после чего стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии МИД и парламента.

С октября 2021 года послом Нидерландов в Узбекистане (с резиденцией в Москве) являлся Хиллес Арно Бесхоор Плух.

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