Глава Узбекистана отбыл в Турцию

Глава Узбекистана отбыл в Турцию16.03.2023 09:38
НОВОСТИ В МИРЕ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным рабочим визитом в Турецкую Республику.
Поездка предпринята с целью участия в предстоящем сегодня в Анкаре чрезвычайном саммите Организации тюркских государств, который посвящен вопросам управления чрезвычайными ситуациями, предупреждения и преодоления последствий стихийных бедствий.
По прибыти в столицу Турции глава Узбекистана провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран.
Также на полях саммита глава Узбекистана проведет встречи с другими зарубежными коллегами.
УЗИНФОРМ