Глава Узбекистана отбыл в Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным рабочим визитом в Турецкую Республику.

Поездка предпринята с целью участия в предстоящем сегодня в Анкаре чрезвычайном саммите Организации тюркских государств, который посвящен вопросам управления чрезвычайными ситуациями, предупреждения и преодоления последствий стихийных бедствий.

По прибыти в столицу Турции глава Узбекистана провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

Также на полях саммита глава Узбекистана проведет встречи с другими зарубежными коллегами.

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