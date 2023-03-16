Ташкент посетил представитель ООН

ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

В ходе переговоров глава государства и его гость рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и ООН в сфере защиты прав человека, реализации Целей устойчивого развития ООН, продвижения гендерного равенства, обеспечения независимости судебных органов и верховенства закона.

В рамках трехдневного пребывания в Узбекистане Верховный комиссар посетил каракалпакскую столицу Нукус, где встретился с представителями властей, гражданских организаций и местными старейшинами, а также выступил на мероприятии, посвященном 75-й годовщине подписания Всеобщей декларации прав человека и посетил Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого.

Сегодня Фолькер Тюрк отбывает с двухдневным визитом в Казахстан.

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