



Узбекистан и ОАЭ провели совместный бизнес-форум



ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта в Ташкенте был проведен узбекско-эмиратский бизнес-форум, организованный Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Торгово-промышленной палатой Дубая. В рамках форума представители деловых и правительственных кругов двух стран обсудили практические аспекты развития сотрудничества в сферах торговли и экономики, инвестиций, транспорта и логистики, банков и финансов, налогообложения, энергетики, текстильной индустрии, туризма, электротехники и производства продовольственных товаров, а также строительства и фармацевтики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи