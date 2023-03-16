



ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов



НОВОСТИ В МИРЕ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Закавказье и Центральную Азию. Идея о его создании возникла более 100 лет назад. Однако лишь в настоящее время маршрут «Север-Юг» обретает четкие очертания. Его протяженность составляет 7,2 тысячи км, он проходит от индийского порта Нава-Шева, расположенного на юге Мумбаи, до Санкт-Петербурга через Иран. Согласно прогнозам специалистов, именно этот транспортный маршрут к 2030 году станет основным конкурентом таким известным мировым транспортным развязкам, как Суэцкий канал и Босфор.



Преимущества Международного транспортного коридора «Север – Юг» очевидны. Прежде всего, это сокращение сроков доставки грузов из Индии в Европу. По сравнению с морским маршрутом через Суэцкий канал товары по МТК можно доставить в два раза быстрее. Это позволит уменьшить выбросы парниковых газов, поскольку протяженность маршрута сокращается на 25%. Исходя из этих факторов, следует ожидать рост контейнерного транзита по направлению КНР – ЕАЭС – Европа.



Запуск МТК «Север – Юг» и его сопряжение с широтными транспортными коридорами позволит при таком развитии ситуации создать весьма эффективный единый транспортный каркас на пространстве Евразии. В итоге МТК «Север – Юг» будет содействовать созданию оптимальных маршрутов для доставки товаров из стран южной части коридора в Центральную, Западную и Северную Европу и переключению морских грузопотоков через Суэцкий канал и Гибралтар на наземные и мультимодальные коридоры.



Можно выделить три «ветви» коридора «Север – Юг». Прежде всего, Транскаспийское направление – через Каспийское море. Западная «ветвь» пролегает по западному берегу Каспия, следуя через Россию и Азербайджан. Восточный маршрут пролегает через территорию Ирана, заходя на территорию Туркменистана и далее идет через территорию Узбекистана и Казахстана. При этом данный маршрут может не затрагивать Узбекистан, а идти напрямую через Туркменистан и Казахстан – вдоль восточного берега Каспийского моря. В результате логистический коридор имеет все шансы стать основным для Европы и Азии.



Новый транспортный коридор имеет большое значение для государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и государств, с которыми сложились партнерские отношения. В случае полной реализации такого масштабного проекта МТК «Север-Юг» станет одним из ключевых элементов геополитической и логистической стратегии государств, входящих в ОДКБ.



Например, Казахстан весьма заинтересован в перевозке продовольственных грузов. Потенциал для этого имеется. Так, уже к 2030 году объемы транспортировки зерновых могут возрасти с 8,7 до 12,8 млн. тонн. В настоящее время обсуждается вопрос об оплате транспортно-логистических, таможенных услуг в национальных валютах. На этом фоне ожидается устойчивый рост и дальнейшее развитие торгово-промышленных связей, стратегически важных для экономики и безопасности всех заинтересованных стран.



МТК может сыграть важную роль в развитии торговли между Индией и Европой. За последние пять лет экспорт из Индии в Европу удвоился. По этой причине Нью-Дели выступает в качестве одной из наиболее заинтересованных сторон в запуске МТК «Север-Юг». Индия готова инвестировать в строительство отдельных участков пути, чтобы добиться соблюдения плановых сроков реализации проекта.



В реализации проекта заинтересована Белоруссия, которая во внешней торговле реализует концепцию разворота на Восток. Соответственно, для нее использование маршрутов МТК становится приоритетной задачей. Это подтверждают данные развития белорусской торговли. По итогам 2022 года объем экспорта белорусских товаров в КНР достиг 2,2 млрд долларов США. В начале марта 2023 года руководители Белоруссии и Китая подписали договоры о сотрудничестве, что положило начало новому этапу глобального взаимодействия двух государств.



Таким образом, каждый из участников этого инфраструктурного проекта может получить экономические выгоды. Индия стремится получить доступ к еще одному торговому пути в Европу и Центральную Азию, Россия – диверсифицировать свои внешнеторговые связи и модернизировать транспортную и портовую инфраструктуру на южном направлении. Иран ставит задачу превратиться в крупный транзитный хаб.



Странам-участникам ОДКБ следует уделить пристальное внимание поддержанию стабильности в районах прохождения маршрутов МТК. Для этого, как представляется, целесообразно проработать планы быстрого реагирования и принять соответствующие военно-стратегические меры, направленные на борьбу с современными вызовами и угрозами в Каспийском регионе. Весьма эффективным средством может стать проведение ряда учений государств-членов ОДКБ, которые были бы направленны на патрулирование, конвоирование, формирование группы боевых кораблей, обеспечивающих безопасность коммерческого судоходства. Для выполнения задач конвоирования могут привлекаться боевые корабли одного государства или объединенные военно-морские силы. Патрулирование, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, подразумевает маневрирование в пиратоопасных регионах и выявление подозрительных судов, которые при определенных обстоятельствах могут быть задержаны силами, осуществляющими патрулирование. Такой патруль обязан помочь судну, подвергшемуся нападению со стороны пиратов. Патрулирующие и конвоирующие корабли в целях безопасности выбирают не самые оптимальные по срокам маршруты доставки грузов. Также государства-члены ОДКБ в случае необходимости могут принимать решение о размещении на своих территориях группировок войск (сил), объектов военной инфраструктуры государств, не являющихся членами Организации. Разумеется, после проведения необходимых и неотложных консультаций на этот счет…



Стоит учитывать тот факт, что размещение вооруженных людей на борту торгового судна международным правом разрешается при соблюдении ряда условий. В частности, нахождение военных на борту коммерческого судна должно быть согласовано с тем государством, через территориальные воды которого оно проходит.



В этом контексте перед странами-участниками ОДКБ стоит задача предпринять необходимые шаги в сфере безопасности, чтобы этот транспортный коридор заработал в полную силу. Прежде всего, важной и общей задачей для стран, входящих в ОДКБ, является объединение потенциала стран Организации с целью купирования возможных потенциальных угроз на пути маршрута, формировании системы быстрого реагирования на угрозы безопасности МТК. Решение данной задачи продиктовано противодействием со стороны западных государств. Так, формирование глобальных транспортных артерий часто провоцирует агрессию со стороны стран Запада, в частности, со стороны США и Великобритании. Не исключено, что они попытаются сорвать или хотя бы затормозить строительство МТК «Север-Юг». Арсенал средств для такого рода противодействия известен. Это провоцирование в регионе конфликтов разной степени интенсивности, дестабилизация общественно-политической обстановки в отдельных странах, поддержка незаконных вооруженных формирований, преступных группировок и т.д.



Сергей Жильцов,



заведующий кафедрой Политологии и политической философии Дипломатической академии МИД России, профессор, доктор политических наук «Союзники. ОДКБ» УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи