В Анкаре прошли мероприятия Организации тюркских государств

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. 16 марта в столице Турецкой Республики под председательством Узбекистана были проведены мероприятия в рамках внеочередного саммита Организации тюркских государств.

В преддверии саммита было проведено заседание Совета министров иностранных дел ОТГ, председателем которого являлся глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов. Руководители внешнеполитичсеких ведомств согласовали проекты повестки дня и документов, вносимых на рассмотрение на саммите, провели обмен мнениями по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания гуманитарной помощи в рамках ОТГ.

В ходе встречи в верхах главы государств и правительств стран-участниц ОТГ рассмотрели перспективы дальнейшего развития многостороннего взаимодействия в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарного содействия, а также координации усилий в предупреждении и преодолении последствий стихийных бедствий.

В память жертв разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля в юго-западных районах Турции глава Узбекистана, как текущий председатель Организации, предложил в знак особого уважения к светлой памяти всех безвременно ушедших объявить в рамках Организации тюркских государств 6 февраля Днем памяти и солидарности.

Также в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий было предложено создать Платформу системного сотрудничества в рамках Организации и на ее основе создать ряд конкретных механизмов, и выдвинута инициатива создания Центра мониторинга и анализа стихийных бедствий в рамках ОТГ и размещения его в Ташкенте.

По итогам саммита была принята Анкарская декларация, подписано соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, а также принято решение о подготовке соглашения по вопросам формирования механизма гражданской защиты.

На полях саммита глава Узбекистана также провел встречи с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, после чего возвратился в Ташкент.

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