



Глава МИД Узбекистана провел встречу со спецпредставителем Президента РФ



ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. 17 марта исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, сопредседателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств Михаилом Швыдким. В ходе встречи глава МИД и его гость рассмотрели актуальные вопросы развития узбекско-российского взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи