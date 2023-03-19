МИД Узбекистана посетили послы Чехии и ФРГ

МИД Узбекистана посетили послы Чехии и ФРГ19.03.2023 10:01
ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 17 марта заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов провел встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Чешской Республики Вацлавом Йилеком и Федеративной Республики Германия Тило Клиннером.
В ходе проведенных переговоров были обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.
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