



Погода в Узбекистане на 21 марта



ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 марта, погода по прогнозам синоптиков: 20-23 марта по горным районам Ташкентской, Наманганской областям свыше 2000 метров лавиноопасно. 20-21 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 21-23° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. По Ташкентской, Наманганской областям свыше 2000 метров лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

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