Глава государства заложил капсулу строительства Нового Ташкента

ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. 18 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию старта строительства Нового Ташкента, согласно проекту которого между реками Чирчик и Карасу в окрестностях современной столицы появится новый город, при его возведении будут реализованы новейшие урбанистские и экологические решения.

В частности, согласно проекту генерального плана Ташкента до 2045 года, разработанному совместно со специалистами Великобритании, Сингапура и Турции, планируется постепенное расширение территории столицы за счет приграничных районов Ташкентской области, а между реками Чирчик и Карасу построить Новый Ташкент.

В рамках проекта "Новый Ташкент" на территории в 20 тысяч гектаров будут созданы благоприятные условия для проживания 1 миллиона человек с обеспечением соответствующей инфраструктуры. Так, на первом этапе будут построены многоквартирные дома на 60 тысяч жителей, 30 школ, 20 детских садов, многопрофильная больница и 5 семейных поликлиник. Здесь же разместятся Университет Нового Узбекистана, новое здание Национальной библиотеки, театр, школы творчества, объекты торговли и сервиса. Общественный транспорт Нового Ташкента будет состоять только из электробусов, будут созданы комфортные условия для свободного передвижения пешеходов и велосипедистов.

Для этого будут построены подземные паркинги на 100 тысяч мест. Для автомобильного движения будет построено 14 современных тоннелей и 7 мостов через реки Чирчик и Карасу. Все электрические, коммуникационные сети, газовые и водопроводные трубы будут проложены под землей.

Впервые в Центральной Азии будет построена станция тригенерации, которая будет вырабатывать электроэнергию, отапливать здания осенью и зимой, а летом - охлаждать.

Кроме того, за счет водосберегающих технологий потребление воды сократится в 2 раза. Сточные воды будут перерабатываться на основе современных технологий и использоваться для орошения и технических целей.

В новом городе будет создано 200 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест на базе инновационных технологий. Для этого будут созданы новые технопарки, IT-парк, образовательные и медицинские кластеры.

В целях улучшения системы электроснабжения города Ташкента для нужд столицы будут построены 4 фотоэлектрические станции общей мощностью 2400 мегаватт. Первая из них, мощностью 400 мегаватт, строится в Кибрайском районе.

Кроме того, здесь начнется проект «Зеленый пояс Ташкента». На площади в 420 гектаров будет создан Центральный парк, где будет высажено 200 тысяч деревьев.

Церемония закладки капсулы в фундамент строительства была приурочена к приближающемуся празднованию Праздника весны - Навруза.

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